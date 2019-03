Borgere i Kerteminde får fem uger ekstra til at indsende høringssvar på planer for Tyrebakken. 177 beboere i området har allerede skrevet under på en indsigelse mod kommuneplantillægget.

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i modvind fra start. Beboere i området har især protesteret over forslaget til kommuneplantillægget, der vil gøre det muligt for husstandene i området, at bygge i op til to etager.

Skulle have været en a-lokalplan

Der har været kritik af administrationens behandling af planerne flere steder fra, blandt andet fra flere af medlemmerne af teknisk udvalg, der har kritiseret, at planerne ikke har været oppe politisk.

Lokalplanen har nemlig kørt som en såkaldt b-lokalplan, hvilket betyder, at den kun skal på den politiske dagsorden ved vedtagelsen, hvorimod en a-lokalplan bliver behandlet politisk to gange.

- Det er en fornemmelses-sag ved lokalplaner, om den skal op to gange politisk eller om den skal op en gang politisk. Det er sådan en mavefornemmelse. Og den her, det havde været bedre at køre den som en a-lokalplan i bagklogskabens ulideligt klare lys, konstaterer chef for erhvervs og arbejdsmarked i Kerteminde Kommune, Søren Ravn-Nielsen.

- Hørings-perioder er jo netop til for, at hvis man synes, at noget er en dum ide, så kan man give sit svar til kende. Og det er der heldigvis indtil videre rigtig mange, der har gjort i den her sag. Og det betyder, at der er mulighed for at tage højde for de høringssvar, der kommer, siger Søren Ravn-Nielsen.