Højvande i havnen: Kun til kanten

Kerteminde: Mange flere end normalt valgte onsdag morgen at gå en tur ned om havnen - for lige at se, hvor højt vandet stod. Heldigvis kunne man konstatere, at nok stod vandet højt, men det blev kun til kanten. De røde såkaldte watertubes, der var lagt ud for at stoppe vandet, blev der derfor ingen brug for denne gang.

En af dem, der ventede meget spændt på at se, hvor meget vandene ville stige, var restauratør Puk Lyskjær, der driver den berømte "Rudolf Mathis". Restauranten ligger helt ud til kajkanten og kan dermed ikke beskyttes af nogen watertube. Puk Lyskjær oplevede ved det voldsomme højvande i 2006, at vandet stod højt inde i restauranten.

- Vi mødte ind ved 8-tiden, hvor højvandet skulle toppe, og så lavede vi os en kop "tordenkaffe", men heldigvis kan vi konstatere, at vi slap med skrækken denne gang, siger en lettet restauratør.