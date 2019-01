Hjertestarter stjålet fra Lillestranden

Kerteminde: - Det er simpelthen så forargeligt, at folk vil være sig selv bekendt - at stjæle en hjertestarter, der står klar til at redde et menneskes liv. Det er helt utroligt.

Jens Peter Henriksen kan næsten ikke finde ord for de følelser, der fyldte ham, da han opdagede, at nogen natten mellem onsdag og torsdag havde stjålet den hjertestarter, hans firma DS Bolig har købt og monteret ved firmaets carport på Lillestranden.

- Vi satte den her hjertestarter op sidste år, og kun tre måneder efter reddede den en mands liv. Vi har jo meddelt rundt til alle i området, at hjertestarteren er der, og den er også registreret. Og den er selvfølgelig ikke låst inde - den skal jo netop være hurtig at komme til, for det er jo bogstaveligt talt et spørgsmål om liv eller død, forklarer han.

- Det skal selvfølgelig meldes til politiet, og så må jeg høre mit forsikringsselskab, om det dækker. For hvis vi skal bruge 10-15.000 kroner en gang om året, så stopper det./ström