En ukristelig præstefrue, Anne Helene Hviid, rottede nemlig sig sammen med sin elsker den unge teologistuderende, Lars Mørch, om at dræbe den noget ældre præstemand, Horneman. De to unge mennesker, der var skyld i præstens død, blev henrettet på Heden i Odense.

Bygningen er opført i 1694 af en købmand, men senere blev den præstegård, og her fandt et dramatisk præstemord sted i 1731.

Tjente penge på planteavl

De penge, som blev brugt til at købe ejendommen i Vestergade, havde kompagniet tjent på planteavl.

Kompagniet var nemlig så heldige, at det havde et stykke jord, som var blevet stillet gratis til rådighed af Kammerherre Hans Iuel på Hverringe. Jordstykket var beregnet til skydebane, men da, der var så meget jord, blev der også rigelig mulighed for at dyrke en del af det.

Jorden blev senere givet tilbage til Hverringe med "tak for lån."

Da kompagni 4219 i 2006 blev lagt sammen med Marslev-kompagninet, var der ikke længere brug for skydebane, og sammenlægning betød også senere, at der ikke var behov for Hjemmeværnsgården, som derfor blev sat til salg.

I dag er ejendommen ejet selskabet PS Entreprenør ApS. Selskabet er ejet af familie til tømrermester Per Schack, og det er derfor ham, der står for udledning af den lejlighed, der er i ejendommen.