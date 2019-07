Hjemmeplejen nægter 77-årig ture i byen: Vil kun gå med kørestol, hvis der er motor på

Bessi Vett er ikke ked af at råbe op, hvis noget er uretfærdigt, Og hun føler sig i høj grad uretfærdigt behandlet. Foto: Helle Nordström

Bessi Vett, der bor i Møllevænget, har fået nej. En veninde, der bor i en anden del af byen, har fået ja til at blive hjulpet rundt i byen i sin kørestol.

Kerteminde: - Jeg har en veninde, der bliver skubbet en tur i kørestol hver anden uge for sit klippekort. Men jeg har fået besked på, at uden motor på kørestolen vil de ikke skubbe mig rundt i byen. Det er ikke retfærdigt. 77-årige Bessi Vett er svagtseende og kan ikke komme omkring i byen uden sin kørestol. Men det er ikke med kommunens hjælp, at hun kommer rundt, for hjemmeplejen vil ikke. - Jeg hørte i fjernsynet om et klippekort for ældre. Så spurgte jeg min hjemmepleje, hvad det var for noget. Jeg fik svaret, at det er en halv time om ugen, jeg kan bruge, som jeg selv vil, fortæller Bessi Vett. - Det kan være at smøre neglelak på, at ordne håret, at spille kort eller gå en tur - alt muligt bare ikke rengøring, og man må ovenikøbet spare sammen. Bessi Vett besluttede straks, at så ville hun gerne en tur ned i byen hver anden uge. Det er fra Møllevænget, hvor Bessi Vett bor, til Langegade eller Brugsen. Det er en overskuelig tur, der i værste fald kan blive på vel en kilometer.

- Sågar mit barnebarn på 10 år kan skubbe mig rundt, så kan en sund og rask hjemmehjælper vel også. Jeg har foreslået dem, at de kunne starte med en lille tur, bare for at mærke, hvor svært det er, men det vil de ikke, beklager hun. Bessi Vett, 77-årig pensionist

Bytur umulig uden motor, Flextrafik umulig med motor - Så fik jeg den besked, at i deres gruppe går de ikke tur med kørestol, hvis der ikke er motor på. Det undrede mig, for jeg har en veninde fra en anden del af Kerteminde by, der kommer ud på tur i kørestolen - uden motor - hver anden uge. Men jeg ringede til Hjælpemiddeldepotet, hvor de altid er rigtigt flinke, fortæller Bessi Vett. Hun fik dog ingen motor på sin kørestol, for som de sagde på Hjælpemiddeldepotet, så vil motoren være i vejen, når de skal op og ned ad kantstene. Motoren sidder så lavt, at den vil også sidde i vejen, så Bessi Vett ikke kan komme med Flextrafik, som hun bruger for at komme til stolegymnastik en gang om ugen. - Hjemmeplejen forklarede mig så, at de kunne hjælpe mig rundt med rollatoren i stedet. Det prøvede vi et par gange, men det kan en gammel skade i skulderen ikke holde til. Og jeg vil ikke igennem en operation i min alder, fortæller hun. Hun blev så vred, at hun ville smide sit klippekort du, men hjemmeplejen fik hende dog på andre tanker. Nu bruger hun sit klippekort til at få læst ugeavisen højt. Men hun ville nu hellere rundt i byen. - Det er jo ikke sådan, at jeg vil op ad Klintebakken eller på Johannes Larsen Museet, og det er da de eneste bakker, vi har på de her kanter. Jeg vil bare lige lidt i butikker og sådan.

10-årig og pensionister kan godt. Hjemmeplejen kan ikke Bessi Vett er så heldig, at hun har venner, der af og til tager hende med rundt i byen - det er mennesker i 60-erne og 70-erne og en i 80-erne, der godt kan magte kørestolen uden motor. - Sågar mit barnebarn på 10 år kan skubbe mig rundt, så kan en sund og rask hjemmehjælper vel også. Jeg har foreslået dem, at de kunne starte med en lille tur, bare for at mærke, hvor svært det er, men det vil de ikke, beklager hun. Bessi Vett får morgenhjælp til sine støttestrømper og sin insulin hver morgen, og så er hun desuden visiteret til, at morgenhjælpen må trykke på knappen på vaskemaskinen, så den går i gang. Bessi Vett pakker selv med snavsetøj og sæbe, men hun ser for dårligt til at kunne vælge den rigtige knap. - Ja man skal jo visiteres til alting, så jeg er glad for, at der blev givet tilladelse til at trykke på knappen. Foruden morgenhjælpen er Bessi Vett visiteret til en halv times rengøring hver anden uge. - På en halv time kan man jo ikke nå både bad og køkken og gulvvask, så jeg betaler selv for en halv time mere. Det er nødvendigt i vore dage. Det er ikke fordi, jeg har mange penge, men så må jeg prioritere, siger hun. - Men så vil jeg også have det, jeg har ret til, og jeg har aldrig været ked af at råbe op, hvis der var noget, der ikke gik retfærdigt til.