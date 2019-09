Hjælp - Kæmpe bogudsalg aflyst: Har du plads til bøgerne?

Kerteminde: For første gang i 15 år holder Kerteminde Biblioteks Venner ikke bogsalg i efterårsferien. Foreningen kan nemlig ikke længere bruge Mødestedet, da bygningen skal rives ned.

- Vi skal tænke nyt i stedet for at holde bogsalget på Kerteminde Skole, som vi har fået et tilbud om. Muligheden for at have vores lager og vores bogsalg samme sted skal undersøges, da det er tungt at flytte rundt på kasser med bøger, siger Lucy Bergström på vegne af Kerteminde Biblioteks Venner i en pressemeddelelse.

Efter mange år med succes er foreningen ikke klar til at give op.

- Vi tillader os at drømme om noget, der er endnu bedre. Hvis vi kunne finde en venlig bogelsker med et lokal tæt på eller i Kerteminde, hvor vi kunne betale for el, varme og vand, kunne vi organisere bøgerne løbende og have åbent en gang i måneden i stedet for en gang om året, forklarer Lucy Bergström, der kan kontaktes via lucybergstrom@gmail.com, hvis man er interesseret i et samarbejde omkring lokaler.