Historisk skilt stjålet fra Lundsgaard Gods

Kerteminde: Længe før Kræftens Bekæmpelse og anti-ryge-kampagner var opfundet, blev der på herregården Lundsgaard Gods i sin tid opsat et skilt med påskriften: "Privat vej. Tobaksrygning forbydes."

Et fint lille, hvidt træskilt med sort skrift. Det forsvandt natten til fredag, og godsejerparret Vini og Rudolf Iuel vil så gerne have det tilbage:

- Jeg var oppe og kigge på solopgangen ved fire-tiden, og der kunne jeg høre nogle unge, der festede og var højrøstede. Det sker så tit om sommeren, og det plejer vi ikke at have noget imod, men nu tror vi altså, at de har neglet vores skilt, og det betyder faktisk ret meget for os og stedet, fortæller Vini Iuel.

- Det har vel hængt på den gamle smedie siden omkring århundredskiftet. Det er sikkert hængt op, fordi der var brandfare ved smedjen, fortæller hun.

Har du set noget mistænkeligt, eller ved du hvor skiltet befinder sig, så kontakt gerne Lundsgaard Gods på tlf. 20 32 10 96.