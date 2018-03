Hindsholm: Ønsket om at være med til at gøre en forskel for nogle børn, der har det svært, er en af grundene til, at 230 elever fra Hindsholmskolen deltager i Team Rynkeby Skoleløbet den 23. marts, som netop handler om at samle ind til lungesyge børn.

- Vi er en skole, hvor både omsorg for andre, fællesskab samt psykisk og fysisk trivsel er nogle af vores grundværdier, og derfor giver det også mening for os at deltage i et løb, hvor vi kan samle ind til børn, der er ramt af sygdom, siger Charlotte Kazhel, skoleleder på Hindholmskolen.