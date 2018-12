Hindsholmgrisen stopper på havnen - i stedet åbner griseavlerne gårdbutik i Martofte

Det er slut med at købe Hindsholmgris på havnen i Kerteminde. Der er alligevel også ved at være udsolgt af julemad. Til gengæld åbner griseavlerne gårdbutik i Martofte fra februar. Så kan man nyde synet af grisene samtidig med, at man køber sit kød

Kerteminde: Mange har nydt at kunne købe kød fra glade grise på havnen i Kerteminde.

Men det slutter nu.

Carla Lang Nielsen har lukket sin havnebod. Til gengæld åbner hun og ægtefællen Poul til februar en gårdbutik på adressen Æblehaven 30 i Martofte. Og kød fra de glade, økologiske frilandsgrise på Hindsholm vil fortsat være til salg på Torvet i Odense hver lørdag.

- Det er ikke, fordi det ikke har været en succes med Kerteminde Havn og Odense torv, for det er faktisk sådan at alt i julestege og medister er udsolgt, og bestillingslisten til julen 2019 er også ved at blive godt lang, fortæller Poul Lang Nielsen.

- Men mange af Carlas kunder har spurgt til muligheden for at kunne handle direkte på gården, hvilket giver dem mulighed for at nyde synet af grisene, der lever det gode naturlige liv, samt muligheden for et større udvalg af udskæringer og produkter.

Han lover, at skulle der være kunder, der har mulighed for at køre den snoede, men skønne tur til Martofte, så skal de bare tage kontakt til Carla eller Poul Lang Nielsen, så finder de frem til en løsning med levering.

- Der er heldigvis mange, som gerne vil betale, hvad det koster at holde grise på naturlig vis, og der er flere og flere, der vælger at spise mindre, men bedre kød, konstaterer Poul Lang Nielsen med tilfredshed.