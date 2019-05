Hindsholm er klar med Holmens Dag på lørdag

Foredrag og debatter. Musik og udstilling. Lokale lækkerier og loppemarked. Det kommer til at summe af aktivitet i Dalby.

Dalby: Lokalråd og beboerforeninger på Hindsholm og i Drigstrup er klar med et stort program for den anden udgave af Holmens Dag, som løber af stablen førstkommende lørdag 1. juni og finder sted på og ved Hindsholmskolen i Dalby.

Dagen starter med taler af Ritt Bjerregaard, som har sommerhus på Hindsholm, og af borgmester Kasper Olesen. Som noget nyt vil der i løbet af dagen være en række spændende paneldebatter, som handler om muligheder og udfordringer for det gode liv på landet, for skolen og for de unge på Hindsholm.

Mellem taler og debatter vil der være musik. Man kan høre unge fra musikskolen, men også garvede musikere som Flisegang (Ole Vedby Jørgensen og Mia Rubinstein), banjospilleren Sine Bach Rüttel, De røde heste og de lokale helte fra Holmens Hustlers. I Dalby Kirke vil man kunne slappe af og lytte til guitarmusik fremført af Dres Ellegaard Schwarz.