Hermansens million-fond på vej med de første donationer

Langeskov: - Vi starter forsigtigt, så de første år bliver der ikke mere end 300-400.000 kroner at uddele om året, men det kommer jo til at vokse hen ad vejen, siger Peter Hermansen, efter at der for nylig for første gang var møde i fondsbestyrelsen for Marianne og Peter Hermansens Fond.

De første ansøgninger var allerede dukket op, og der blev givet et par bevillinger. Men først om et par måneder kommer der en hjemmeside op på internettet, hvor man kan læse de mere præcise beskrivelser af, hvad man kan søge fondsmidler til fra Hermansen-fonden.

Men Peter Hermansen har for længst afsløret, at fonden skal give midler til almennyttige og velgørende formål primært i Langeskov. Desuden skal fonden også give til forskning. Men først når der engang er kommet så mange penge i, at der kan uddeles syvcifrede donationer. Det bliver til offentlig eller privat forskning indenfor de områder, Peter Hermansen og hans forfædre har beskæftiget sig med: ventilation, røgsugning, partikelfiltrering og varmeindvinding.

Marianne og Peter Hermansen har indtil videre puttet 11 millioner kroner i fonden - i form af et selskab.

- Det er indtægterne fra dette selskab, der giver de penge, fonden skal uddele. Efterhånden som vi bliver ældre, skal flere selskaber lægges over i fonden, og senest, når vi er væk, skal alting overføres til fonden. Det er en langsigtet plan, vi nu er begyndt at realisere.