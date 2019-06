Her kan du opleve bål på Nordøstfyn: Vær beredt på tæt lufttrafik af hekse sankthansaften

Munkebo Bakke

Du kan også tage hele familien med til Munkebo Bakke, hvor der hygges fra klokken 17. Der er gratis popcorn og snobrød til alle børn, og der er birkendemulighed for at få en airbrush-tatovering. Klokken 19 skal I holde jer for ørene, for her begynder heksen sin hvinende flyvetur mod Bloksbjerg.