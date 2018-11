Her er jeg: Holmen Melen gav sig til kende

Kerteminde: Den lurer under vandoverfladen og gør farvandet omkring vanskeligt at manøvrere i.

På nogle dage kan konturerne af den anes, men sjældent er den blotlagt, som det var tilfældet torsdag formiddag. Her kunne alle se Melen. Det er en lille holm, der ligger i udmundingen af Kerteminde Fjord - tæt ved Langebro.

Flere forbipasserende på broen stoppede op og kiggede ud på den, fordi det er så sjældent, at den ses så tydeligt.

Det skyldes alene, at der denne formiddag var yderst lavvandet, da det kraftige blæsevejr natten til torsdag havde skubbet vandet væk for en stund.

På et kort fra 1825 er Melen indtegnet og forsynet med teksten "en Grund som ved Ebbe bliver tør." Navnet Melen er af nyere dato - på gamle kort og i avisartikler kaldes den lille holm for Middelgrund eller Mellemgrund.

Der er flere teorier om, hvor Melen er opstået.

- En af de mest sandsynlige er, at området er et resultat af dynd og sand, som blev ført med strømmen, fortalte formidlingsinspektør på Vikingemuseet Ladby, Lene Feveile, i sin tid, da historien om Melen og 11 andre steder langs fjorden var med på en udstilling, der hed "Fjord og Nor - Omkring Kerteminde."

I forbindelse med ombygningen af havnen i Kerteminde og Langebro i 1900-tallet blev havneindløbet mere snævert, og strømforholdene ændredes. Den stærke strøm sled på den lille holm, og derved blev den mindre.

I 1901 blev læsere af Kjerteminde Avis mødt af overskriften "Frelsens Hær har indtaget Middelgrunden." Historien var, at Frelsens Hær i tre dage omdannede Melen til en festplads med telte, flag og kulørte lamper. Overskuddet fra festen gik til Frelsens Hærs daglige arbejde.