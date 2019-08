Kerteminde: - Du får mig ikke til at sige noget om overskuddet endnu, men jeg kan sige, at omsætningen var 10 procent højere end sidste år.

Preben Frets, der netop har været igennem sin første havnefest som formand, er godt træt, men også ovenud tilfreds.

- Da jeg gik i seng i nat, var det med et smil på læben. For godt nok var jeg træt, men det var hele sliddet værd, fortæller han.

- Det har været fantastisk at være formand for alle de dejlige mennesker, der bare har ydet og ydet - hele tiden med et smil på læben. Nu er vi ved at rydde op, og de knokler fortsat på med godt humør.

Han lover, at de alle sammen klør på med krum hals igen til næste år.

- Og havneshowet, som vi manglede i år, er jo ikke afskaffet for altid, men bare sat på pause. Jeg har fået flere henvendelser fra folk, der godt vil give en hånd med, så vi har nok havneshowet tilbage igen til næste år, lover han.

- Havnefesten er jo en skøn weekend, og jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg sagde ja til formandsposten. Det har været dejligt at gå rundt på pladsen og se alle mennesker smile, både gæsterne og dem der knoklede.