Havfruer på tur: 98-årige Esther bader i Storebælt med sin 77-årige niece hver dag

Saltvand er godt for os

1. Havvand er med til at berolige os, hvis vi føler os stressede. Havvandet går ind og påvirker vores nervesystem, så vi kan finde ro og kan slappe af.



2. Havvand påvirker vores humør. Lige så snart kroppen rammer det kølige vand, udskilles endorfiner, et morfinlignende stof, der gør, at vi føler glæde.



3. Saltvand er også kosmetisk helbredende, for vandet giver os en sundere, glattere og smukkere hud.