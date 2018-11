Har været borte i nattens kulde: Fyns Politi beder om hjælp til at finde 79-årig dement mand

OPDATERET klokken 13.33: De pårørende oplyser til Munkebo Online, at Alberts cykel er fundet hos en gammel ven, som fortæller, at Albert ville tage en bus til Holland. Nu håber de pårørende at høre nyt fra familien i Holland.





OPDATERET klokken 14.10: Politiet oplyser, at eftersøgningen i Munkebo-området er indstillet, idet efterforskningen har tilvejebragt oplysninger, der indikerer, at den pågældende mand er rejst ud af landet.





Munkebo: Fyns Politi efterlyser 79-årige Albert Schaap, der ikke er set, siden han forlod rehabiliteringscentret Toften i Munkebo tirsdag klokken 15.

- Han er kørende på en blå racercykel, så han er mobil og kan have kørt i hvilken som helst retning, fortæller vagthavende ved Fyns Politi, Thomas Bentsen, der beskriver Albert Schaap som begyndende dement.

Albert Schaap er 185-190 centimeter høj med kort, gråt hår og trimmet, gråt skæg. Han er iført en sort jakke, en trøje med lynlås, grå bukser og pæne herresko.

Fyns Politi opfordrer borgerne i Munkebo-området til at være særligt opmærksomme på den efterlyste og den beskrevne cykel og gerne kigge i udhuse og skure for det tilfælde, at han skulle have søgt ly for kulden.

Hvis du har set Albert Schaap eller finder hans herrecykel, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114.