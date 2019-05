Har du lyst til at bo sammen med andre i Kerteminde?: Ny grund i Andekæret skal øremærkes til seniorbofællesskab

En mindre del af det meget store grønne område ved Andekæret ønsker økonomiudvalget øremærket til et seniorbofællesskab. Desuden vil de udstykke en bid af det grønne område ved Heibergsvej til to byggegrunde.

Ved Heibergsvej skal der udstykkes to parcelhusgrunde. Politikerne blev ved samme lejlighed enige om, at nogle af de penge, der kommer ind ved salget af de to grunde, skal bruges til at gøre det tilbageværende grønne areal mere indbydende.

Samme politikere sagde imidlertid nej til at udstykke noget af det grønne område ved Mølleløkken. Begrundelsen var, at det areal ikke er er stort nok til, at man kan tage en bid af det og samtidig bevare en grøn oase af en forsvarlig størrelse, fortæller borgmester Kasper Olesen.

Kerteminde: Det grønne område ved Heibergsvej bliver lidt mindre, og det samme gør det grønne område ved Andekæret. Men i begge tilfælde er politikerne i økonomudvalget enige om, at der er så meget jord, at der både er plads til at udstykke noget af jorden og samtidig bevare en god grøn oase.

Bynært til seniorerne

Ved Andekæret har politikerne bedt embedsværket om at komme med et oplæg til at udbyde en større grund øremærket til et seniorbofællesskab.

Seniorbofællesskaber er meget efterspurgte - det afslørede Inge Laurvig-Borch, da hun for nylig søgte efter andre, der ligesom hun selv havde lyst til at bo i et sådant fællesskab. Hun og en del af de mange, der kontaktede hende, er i gang med at etablere et bofællesskab ved Sortekilde, men interessen var meget større, end det bofællesskab giver boliger til.

- Seniorbofællesskaber er sådan en god idé. Det er win-win, fordi det giver ældre mennesker mulighed for at finde en ny bolig, der passer til det sted i livet, de er nu. De fraflytter større boliger, som så giver plads for nye børnefamilier, så det er gevinst for alle inklusive kommunen, forklarer Kasper Olesen.

- Jeg ved fra Inge Laurvig-Borch, at seniorerne gerne vil have bynære boliger, og så er det jo oplagt at øremærke den her grund til formålet.