Der er et underskud på 1,2 millioner kroner på budgettet for kultur- og fritidsområdet i 2019. Nu må politikerne, der har vedtaget budgettet, fortælle, hvor de penge skal spares, siger formand for kultur- og fritidsudvalget, Hans Luunbjerg.

Kerteminde: Der bliver leget gemmeleg blandt politikerne i kommunens udvalg i øjeblikket. Der mangler nemlig 1,2 millioner kroner på budgettet for kultur og fritidsområdet. Og selvom administrationen har lagt flere spareforslag på bordet, kan de selv samme politikere, der har besluttet at spare, ikke blive enige med sig selv om, hvor pengene skal findes. Den leg er formand for kultur- og fritidsudvalget, Hans Luunbjerg, nu blevet så træt af, at han opfordrer partierne til at fortælle, hvor de har tænkt sig at finde pengene. - Nu må politikerne, der selv har vedtaget besparelserne i budgettet, fortælle, hvor de har tænkt sig at spare, siger, Hans Luunbjerg, der ikke er med i flertallet bag budgettet. Da et stort flertal af partierne i byrådet - undtagen Venstre og Borgerlisten - vedtog budgettet, valgte de at spare 1,9 millioner kroner på kultur- og fritidsområdet i 2019. Noget af besparelsen er fundet blandt andet ved at fyre medarbejdere og skære på vedligeholdelsen af kommunens boldbaner. Men da besparelsen ved at fyre medarbejdere først fuldt slår igennem i 2020, mangler udvalget stadig at finde 1,2 millioner kroner. Administrationen har ellers foreslået forskellige besparelser blandt andet i form af brugerbetaling i kommunens haller og en reduktion af kommunens biblioteker. De forslag er helt uspiselige for politikerne i Kultur- og fritidsudvalget.

Det kommer til at gøre ondt Derfor havde et enigt udvalg spurgt økonomiudvalget, om de ikke kunne få en ekstra pose med penge. Nej, var beskeden fra økonomiudvalget, der sendte sagen tilbage til kultur- og fritidsudvalget. - Enden på det blev, at nu skal besparelserne tilbage til kultur- og fritidsudvalget, og så skal vi have nogle nye spareforslag på bordet, for det kan ikke nytte, at vi fortsætter med de gamle travere, siger Hans Luunbjerg. - Men der det overhovedet muligt at finde nogle nye spareforslag, som ikke kommer til at gøre ondt? - Nej, det er det ikke. Vi har kigget i alle hjørner. Og hvis der ikke er flertal for at tage de besparelser, der skal til, så må det være budgetforligspartierne, der siger, hvad der skal til, forklarer Hans Luunbjerg, der opfordrer partierne bag budgetforliget til at melde klart ud og fortælle, hvor der skal spares i stedet for at sende besparelserne rundt fra udvalg til udvalg. - Det er jo de samme partier, der sidder rundt om bordet i kultur- og fritidsudvalget, der også sidder i økonomiudvalget, så nu må de finde ud af, hvad det er, de vil.