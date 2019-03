Handl lokalt i Marslev: Produktionsskole og Bilka vil skabe detailhandel sammen

Rigtige kunder i en rigtig butik motiverer de unge på Østfyns Produktionsskole mere, end når de skal lade som om, at de driver en butik. Derfor er Østfyns Produktionsskole gået sammen med Bilka i Odense om at arbejde på at etablere detailhandel på skolen. Nu skal lokalbefolkningen blot fortælle, om den vil benytte sådan en butik. Der er beboermøde på skolen onsdag.

- Vi er også i en så gunstig og enestestående situation, at vi har en matrikel, hvor vi kan skabe butikken. Vi bor i et område, hvor der ikke i forvejen er nogen butik, og derfor er der ikke nogen købmand, som vi træder over tæerne, påpeger han og forklarer, at det havde været noget andet, hvis skolen lå i Rynkeby eller Mesinge.

Han understreger, at det ikke er skolens formål at drive butik.

- Vores erfaring gennem mange år med elever er, at hvis vi beskæftiger os med noget fagfagligt, fungerer pædagogikken bedst, hvis det er relevant. Så i stedet for at skabe en lege-butik, hvor vi bare stiller noget op, og så står der 12 elever og venter på, at der kommer en kunde hver 14. dag, vil vi hellere lave det omvendt, forklarer Karsten Holm Jensen, der er forstander på Østfyns Produktionsskole i Marslev.

Østfyns Produktionsskole omdannes 1. august 2019 til en skole for Forberedende Grunduddannelse forkortet FGU. Hver skole vælger selv hvilke erhvervstemaer, den vil tilbyde. Et af de fem erhvervstemaer, Østfyns Produktionsskole har fået godkendt, er handel og kundeservice i kombination med elementer af turisme.

De første skridt er taget til, at det vil kunne lade sig gøre, men nu er det vigtigt, at lokalbefolkningen viser, om den vil bakke op om sådan en forretning. Derfor er beboerne inviteret til beboermøde på Østfyns Produktionsskole i Marslev onsdag fra klokken 16.30 til 18.

Produktionsskolen og Bilka vil gerne arbejde sammen om at skabe en reel butik for detailhandel på skolen. En butik, som er styret og betjent af unge på vej i uddannelsen inden for handel, kundeservice og turisme.

Det er et spørgsmål, som Østfyns Produktionsskole og Bilka i Odense, gerne vil have afklaret.

FGU er en kæmpe stor reform, som samler en række tidligere forberedende aktiviteter - blandt andet produktionsskoler og dele af VUC - i én skole for unge, der ikke er helt afklaret i deres valg af uddannelse. For fremtiden vil der være 87 FGU-skoler i landet. På Østfyns Produktionsskole i Marslev forventer skolen, at elevtallet vil blive forøget til mellem 150 og 200. FGU kommer til blandt andet at bygge på 12 erhvervstemaer, som er forhåndsgodkendt af staten. Af disse vælger de enkelte skoler selv hvilke erhvervstemaer, de vil tilbyde. Væsentlige nye elementer i FGU-skoler er, at der skal være flere eksamforberedende fag og tæt samarbejde med virksomheder og lokalområdet.

Karsten Holm Jensen fortæller, at produktionsskolen i Marslev har erfaring med, at det fungerer bedst for eleverne, hvis det er rammealvor, at de driver en butik. Det skal ikke være leg. Arkivfoto: Rumle Skafte

Inden Bilka går i gang med at hjælpe skolen med at få sådan en detailhandel op at stå, kræver det, at både skolen og Bilka er overbeviste om, at der også vil komme nogle kunder i den butik, der bliver oprettet.

- På den måde er der et gensidigt samarbejde for at sørge for, at disse elever får truffet de bedst mulige valg og komme i gang med en uddannelse, forklarer Henrik Sødequist.

Helt konkret kan Bilka være medhjælpelige med erfaring og med at få varer ud til skolen, og Bilka i Odense kan også få eleverne ud i deres varehus så de kan opleve, hvordan det er at arbejde der.

Henrik Sødequist, der er varehuschef i Bilka i Odense fortæller, at varehuset gerne vil hjælpe skolen til at få motiveret unge til at gå købmandsvejen - eller et arbejde inden for det felt.

Pengekassen skal fyldes op

Kommer der ikke ret mange til mødet, går skolen ikke videre med erhvervstemaet handel og kundeservice, men vil kigge på andre erhvervstemaer.

- Bliver der kø ude i vejen, har vi armene oppe over hovedet. Så siger vi: Hold da op, der er godt nok opbakning fra befolkning. Så tager vi det næste skridt, siger Karsten Holm Jensen.

Han understreger, at det ikke er ensbetydende med, at detailhandlen bliver til noget.

- For vi har ikke de penge i pengekassen og kan derfor ikke bare lige sige: Nu har vi opbakning til det. Vi har et samarbejde med Bilka, og nu bruger vi så x-antal millioner på at lave sådan en butik. Sådan er det jo ikke, forklarer han og fortæller, at det er nødvendigt at finde nogle partnere, nogle fonde og nogle, som kunne have lyst til at være med i det.

Karsten Holm Jensen mener selv, at en detailhandel kunne være en unik mulighed for lokalområdet, hvor der har været lavet forskellige tilløb til at etablere en dagligvarebutik, men der er ikke nogen, der kan leve af det.

- Vores force er, at vi skal ikke leve af det. Det skal bare gå i et stort nul, og det er det, der gør, at lokalområdet her har en unik mulighed for at få sådan en butik.