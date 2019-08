- Jeg har det ikke så godt for tiden. Jeg overvejer at gå ud af Fregatten. Førhen tog vi meget på ture. For eksempel til Tyskland for at handle. Men nu er alting så begrænset. Vi har lige haft 14 dages sommerferie. Der var kun tre dage, hvor der skete noget. Ellers sad jeg bare i min lejlighed hele tiden, fortæller Johnny Feltman.

Han er 37 år gammel og bor i en etværelses lejlighed på støttecentret Fregatten i Munkebo. For tiden sover han på badeværelset. Han har redt op med et par tæpper, dyne og pude foran toilettet. Gardinerne i lejlighed er permanent trukket for, og der står rester af chips og fastfood i lejligheden.

Munkebo: Mens det meste af Danmark havde travlt med at holde sommerferie i familiens skød, foretage rejser til eksotiske lande og tage et velfortjent hvil fra en stresset dagligdag, har sommerferien været en lang, ensom og mørk oplevelse for Johnny Feltman.

Johnny Feltman drømmer om at forlade Fregatten. Han sover på sit badeværelse - for at slippe for larmen udenfor, og lever hovedsageligt af fastfood. I lejligheden er kun et the-køkken, og han ønsker ikke at spise med de øvrige i fælleshuset. Foto: Helle Kryger

Han fortæller også, at han sover på badeværelset for at komme på afstand af den larm, der kan være om aftenen udenfor. Familie og pårørende har han ikke noget af.

Hvad med drømmene?

Besparelserne risikerer at give bagslag på den lange bane, advarer hun:

- Jo mere, der bliver skåret på personalet, jo mere trækker beboerne sig ind i sig selv. De kommer mindre ud, bliver overvægtige og falder i misbrug. Vi ser det allerede. Og så bliver de for alvor syge og en udgift for kommunen.

- Har vi som samfund opfyldt vores forpligtigelser over for de her mennesker, hvis de har tøj på, mad i maven og et sted at være? Er det godt nok? Har vi slet ikke noget håb om, at man som minimum skal lære at lave sund mad, at man skal lære at tage bussen selv. Har vi slet ikke lov at have nogen drømme på deres vegne?

Britt Pedersen (S), der er formand for ældre- og handicapudvalget i Kerteminde Kommune lytter til de pårørendes kritik og vil gerne undersøge sagen nærmere. Lige nu kan hun dog kun se udsigt til flere besparelser i fremtiden:

- Jeg lytter til det. Vi må også bare sige, at vi har jo også sparet. I 2021 skal vi finde 10 millioner på det her område, som vi lige har kulegravet, og skal vi finde flere penge, er vi inde at skære i det grundlæggende. Og det gør ondt. Også på mig. Men i Kerteminde Kommune bliver vi ikke kompenseret nok for de udgifter, vi har. Så jeg ser bare en ny udligningsreform og større fokus på velfærdsområderne fra regeringens side. Det glæder jeg mig til.