Kerteminde Kommune havde to borgere boende på det stærkt kritiserede bosted Solskrænten i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ingen vidste, hvordan de havde det, for kommunens sagsbehandlere er ved at drukne i arbejde.Arkivfoto: Robert Wengler

Kerteminde kendte intet til, hvordan to af kommunens borgere havde det på det stærkt kritiserede - og nu lukkede - bosted Solskrænten. For sagsbehandlerne er ved at drukne i sager.

Kerteminde: 100 sager vedrørende voksne handicappede og psykisk syge borgere fra Kerteminde Kommune har fået lov at samle støv et helt år uden, at en eneste sagsbehandler har haft tid til at følge op på dem. De tre sagsbehandlere, kommunen har ansat på handicap- og psykiatriområdet, er nemlig ved at drukne i arbejde, og de når derfor kun de mest akutte, fortæller formand for ældre-, handicap- og psykiatriudvalget, Britta Pedersen (S): - De tre, vi har haft til at lave sagsbehandling, har taget de sager ind, der kommer løbende, men de har ikke nået at gå i dybden med de sager, der allerede ligger. Det betyder, at rigtig mange af de borgere, vi har boende udenfor kommunen ikke har fået den opfølgning, der skal til. Det kan eksempelvis været en borger, der har boet på midlertidigt ophold, som ikke har fået behandlet sin sag, og som efter flere år derfor stadig er på midlertidigt ophold, selvom vedkommende måske godt kunne bo i egen bolig. Det betyder med andre ord et stort hul i kommunekassen: - Det her er et område, der ikke har været kigget på i rigtig mange år. Hver gang vi vender en sten, dukker tyve nye op. Men alle kræfter er sat ind på det. Da jeg overtog udvalget, havde vi et underskud på 20 millioner. Vi fik eftergivet gælden, så vi kom ned på 14 millioner. Sidste år fik vi en tillægsbevilling, så området nu er nede på nul, men økonomiudvalget har pålagt os at finde besparelser for otte millioner inden 2021. Vi kan ikke bare løse det på halvandet år, siger Britt Pedersen.

To borgere på kritiseret bosted Men det er ikke kun kommunekassen, der lider. Da Socialtilsyn Midt lukkede Botilbuddet Solskrænten i Faaborg-Midtfyn i august 2018 efter stærk kritik af ledelsen på stedet, skulle Kerteminde Kommune pludselig tage sig af to beboere, som ikke havde fået deres sag behandlet i årevis: - Vi må bare sige at ved at tage dem hjem, har vi kunnet gøre det både bedre og billigere. Men vi har heller ikke haft mulighed for at besøge de borgere, mens de var på Solskrænten. Det har der ikke været tid til. Desværre, siger Britt Pedersen. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler 65 sager pr. sagbehandler på voksenhandicapområdet. I 2016 lå det samlede antal sager i Kerteminde Kommune på 400. Altså cirka 150 pr. sagsbehandler. I maj 2019 lå det samlede antal sager på 299 - altså cirka 100 per medarbejder. På den baggrund har Sundhed, Handicap og Rehabilitering vurderet det nødvendigt at tilkøbe to fuldtidssocialrådgivere fra et eksternt vikarfirma frem til 31. juli 2019. Målet er først og fremmest at sikre, at de 100 sager, som har samlet støv, bliver gennemgået.

Tjener sig selv hjem "Selvom de 100 sager dermed forventes at være gennemgået ultimo juli 2019, så skaber det høje sagsantal pr. fastansat sagsbehandler dog risiko for, at lovgivningen ikke overholdes," skriver forvaltningen til politikerne. "Det vurderes, at sagsbehandlerne i gennemsnit bør have 75 sager. Kerteminde Kommune vil i så fald komme på niveau med sammenlignelige kommuner. Med afsæt i det aktuelle sagstal på 299 sager vurderes det således, at myndighedsfunktionen bør bestå af fire sagsbehandlere på fuld tid."Den beslutning skal politikerne i udvalget træffe tirsdag den 4. juni. Forventningen er, at investeringen tjener sig selv hjem.Hvorfor har det fået lov at stå til så længe? - Det har bare været sådan i rigtig mange år, at der har siddet to-tre sagsbehandlere på området, men nu er der kommet ny ledelse på området og ved at dykke ned i sagerne, håber vi på at få det vendt, siger Britt Pedersen.