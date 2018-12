Händels Messias i Kerteminde Kirke

Kerteminde: Torsdag 6. december kl. 19 venter en stor koncertoplevelse i Kerteminde Kirke, når Fyns eneste professionelle kor gæster byen med Händels "Messias". Messias er for mange lig det kendte og elskede "Halleluja"-kor, og et must op til jul.

Vokalensemblet Fyen består af otte topprofessionelle sangere. Sangerne flankeres af musikere primært fra Odense Symfoniorkester, og det hele ledes fra cembaloet af Susanne Krog Thesbjerg.

Entré: 100 kroner. Billetter kan købes på billetto.dk, på kirkekontoret eller i døren på koncertdagen.