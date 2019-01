Kerteminde: Fra torsdag 10. januar viser Kerteminde Kino det nye danske drama, "Før frosten," som har Jesper Christensen i hovedrollen som bonden Jens, der står over for et ubærligt valg.

Tidsperioden er det 19. århundrede og finder sted på landet, hvor der venter en hård vinter forude.

Hvis familien skal overleve vinteren, tvinges Jens til at indgå en pagt med storbonden på den nærliggende gård og gifte sin datter Signe bort.

Det kaster familien ud i splittelse, hemmeligheder og mord. Spørgsmåler er, hvor meget Jens vil ofre for at redde sine børn?

"Før frosten" kan ses i Kerteminde Kino frem til tirsdag 22. januar. /mlfa