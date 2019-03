Langeskov: Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Gulvomega P/S i Langeskov. Virksomheden kom ud af 2018 med et overskud på 148.220 kroner mod et underskud på 333.225 året i forvejen.

Bruttofortjenesten i 2018 lød på 3.7 millioner kroner, hvoraf de 3,3 millioner kroner blev brugt til lønninger. Årets i forvejen var bruttofortjenesten kun på 2,3 millioner kroner medens lønudgifterne lød på 2,2 millioner./ström