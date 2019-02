Grøntsagstærte eller kok i vin i folkehuset

Kerteminde: Foreningen Fjordens Folkehus inviterer søndag 3. marts mellem kl. 15.30 og 19.30 til nogle sjove og hyggelige timer på Regner Langesvej 1. Der serveres kaffe, te og saftevand. Ønskes andre drikkevarer må de medbringes.

Kl. 17.30 er der spisning: kok i vin - eller på fransk: Menuen er coq au vin. Hvis det er for stærk en cocktail for kødfornægtere, så er der grøntsagstærte som et alternativ til kokken.

Det koster 40 kroner for voksne og 15 kroner for børn.

Man kan komme om eftermiddagen til kaffe og kage for 10 kroner uden tilmelding. Tilmelding på tlf. 2927 6982 senest fredag 1. marts, hvis man ønsker at være med til fællesspisningen. /EXP