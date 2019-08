"Gribben fra Kerteminde" har erobret buret på OB's Superligahold: - Kerteminde har formet mig som menneske

- Jeg blev bare kaldt "Gribben," fordi jeg havde en trøje med en grib på. Kerteminde-delen tror jeg, at medierne har skabt, men det er meget sjovt at sætte sin hjemby på landkortet.

Kerteminde: OB's nye førstemålmand hedder Oliver Christensen. Han er først for nyligt flyttet til Odense efter at have boet alle sine 20 år i Kerteminde.

- Det er da sjovt, at der er en kobling til Kerteminde, men også en smule atypisk. Man siger jo heller ikke Christian Eriksen fra Middelfart, siger "Gribben fra Kerteminde" med et glimt i øjet.

"Gribben fra Kerteminde" synes, at det er fint, at hjembyen bliver nævnt i forbindelse med ham.

Oliver Christensen fortæller glædeligt om Kerteminde. Ikke et ondt ord kommer der ud af munden på målmanden, når snakken går på hjembyen. Faktisk har den haft afgørende betydning for hans liv.

Et stort temperament og utallige timer på fodboldbanen

Fodboldkarrieren startede som seksårig i Kerteminde Boldklub. Her spillede Oliver Christensen, indtil han var 12 år. Han startede til fodbold, fordi hans venner spillede, og han gerne ville være sammen med dem. Her brugte de utallige timer på boldbanerne i Kerteminde.

- Vi kunne sagtens spille en hel dag om sommeren fra klokken 10-18 ved Fjordvangsskolen, hvor vi bare lige var hjemme at spise frokost, og så rendte vi ellers ud igen.

Mange af Olivers venner spiller stadig i Kerteminde Boldklub på deres Fynsseriehold. De er gode til at støtte hinanden og komme at kigge.

- De er nogle rigtige kammerater og ser mange af mine kampe. Jeg har da også set deres kamp for nyligt mod Fjordager, for jeg kender alle på holdet og har været med til deres afslutningsfest. Jeg glemmer ikke, hvor jeg måske selv kunne have spillet, hvis ikke tingene var gået, som de er gjort.

Tiden i Kerteminde Boldklub bød ikke kun på den fodboldmæssige start. Den bød også på mange vredesudbrud over sig selv, når bolden ved en fejl smuttede ind i målet.

- Jeg havde et stort temperament og var meget hård ved mig selv. Jeg husker en kamp som syvårig, hvor jeg havde lukket tre mål ind, og så løb jeg ud af målet, fordi jeg ikke gad mere. Så hentede min far mig og satte mig ind i målet igen og sagde, at jeg skulle blive stående. Det gjorde jeg jo så. Men da jeg var mindre, kunne jeg ikke altid styre det og kastede med ludobrikker, og hvad jeg ellers kunne finde på.

Familiens betydning har været uundværlig for Oliver Christensen.

- Der skal være en støtte for at nå dertil, hvor jeg er nået, og min familie har altid bakket mig op. Om det så har været med nye fodboldstøvler, kørsel eller noget helt tredje. Jeg er glad for, at min mor kan se, at det ikke var spildt at stå en halv time før op for at smøre madpakke til mig, siger en grinende Oliver Christensen.