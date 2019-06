Grib livet nu: Ny Kerteminde-kabaret opfordrer til at kysse og knalde mere

Til august præsenterer revydirektør Mads Nørby et nyt initiativ på Restaurant Marinaen i Kerteminde. Det er en kabaret, hvor han sætter fokus på, at vi alle skal huske at leve livet, mens vi har det.

Livet er kort

Det overordnede tema for kabaretten er at huske at leve livet - lige nu.

- Det kommer sig helt enkelt af, at jeg på et tidspunkt talte med Jørgen Flindt Petersen om, at vi gerne ville skabe en kabaret, der sagde: Skynd jer nu for helvede at få kysset og knaldet alt det, I kan, før det er for sent, forklarer Mads Nørby, som ved siden af at være direktør for Kerteminderevyen også er en del af Odense Teaters faste skuespillerstab.

- Det kan være sådan én kliché. Alle taler om, at livet er kort. Jeg har længe tænkt, at livet varer evigt. Der er oceaner af tid. Der er et verdenshav at spilde af, og det skal jeg love for, at jeg har gjort, men pludselig kan jeg faktisk mærke, at der er en slutdato på en helt fysisk måde, forklarer Mads Nørby.

Da han er fascineret af den form, som kabaretten har, synes han, at det var en god måde at servere temaet på.

- Der er ikke noget krav til et grin, som der er i revyen. På den måde kan man bedre tillade sig at dykke ned i nogle tungere emner og røre nogle følelser. Derfor kommer jeg også til at arbejde med nogle følelser, som jeg ikke arbejder med, når jeg laver revy, forklarer han.