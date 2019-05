Great Northerns tempel til selvforkælelse åbner søndag: - Vi går efter det allerhøjeste niveau

Søndag åbner Great Northern Spa. Her kan du finde 4500 kvadratmeters pusterum med udsigt til golfbanen og Sybergland

Kerteminde: Great Northern Spa har været to år undervejs, og søndag 26. maj åbner golfanlægget i Kertemindes 4500 kvadratmeter store spa - og wellnessområde. - Der vil champagne til alle, der lægger vejen forbi på åbningsdagen, lover Jesper Schmitz, der er direktør for Great Northern. Dog er det kun folk, der bærer badetøj, der vil kunne få lov til at udforske spa-området, fastslår han. Allerede på nuværende tidspunkt er der gæster, der har booket behandlinger til Great Northern Spa, som har en bred vifte af forskellige treatments. - Det er godt, at folk kan booke sig ind på forhånd, for det er ærgerligt, hvis vi har gæster, der kommer langvejs fra, som vi er nødt til at afvise dem, fordi vi er fyldt op, pointerer Jesper Schmitz.

Det koster Great Northern Spa Den ultimative forkælelse - fire timer i Great Northern Spa - koster 3300 kroner. Her får du indgang til aquaspa, nice feet, body peeling, milkbath, relax massage, facial treatment og havtornshot.



I hverdagene koster det 650 kroner at komme i aquaspa, mens det i weekenden koster 750 kroner.



Du kan købe et klippekort med fem klip, hvor du skal give 3000 kroner.



Et årskort, hvor du får adgang til et ugentligt yogahold, koster 11.000 kroner.



Der er forskellige priser på de mange behandlinger, som Great Northern Spa tilbyder.

Sådan ser du ud, når du kommer op ad trappen til Great Northern. Foto: Great Northern

Bygningen er testet af Ved indgangen til spaen finder du barbershoppen, hvor frisør Steen Frank tilbyder klipning og barbering af skægget. Ved siden af barbershoppen er der neglesalon, hvor negleeksperter tilbyder dig et bredt udvalg af manicure - og pedicurebehandlinger. Der er 30 ansatte - mange kommer fra lokalområdet - i Great Northern Spa, og selv om der ikke har været spagæster endnu, har de haft travlt, for de senest måneder er der blevet brugt mange timer på at gøre klar til at tage imod gæster. - Vi har været nødt til at finde ud af, hvordan bygningen virker. Hvordan er lyden her. Knirker gulvet i yogastudierne? Er lyset, der kommer ind ad vinduerne, generende? - Vi har simpelthen kørt personer gennem et testprogram, så nu er vi 100 procent klar, fastslår Jesper Schmitz.

Udsigten fra saunaen i Great Northern Spa. Foto: Great Northern

Kræs for detaljerne Allerede når du træder ind i lobbyen til Great Northern Spa, skal du opleve, at du "lander" - kommer ned i tempo, inden du skal ind i spaen eller benytter dig af én af behandlingerne. Det er også i lobbyen, at du skal synke ned i én af sofaerne, inden du igen forlader spaen, fortæller Great Northerns direktør. Intet er overalt til tilfældighederne i den nye spa. Det vil du med det samme opdage, når du træder ind gennem dørene. Hvor end øjet kigger, vil du opleve, at alt er udført i den samme kompromisløse kvalitet som resten af Great Northern. Great Northerns direktør forklarer, at detaljer giver ro til gæsterne - samtidigt med, at det også efterlader gæsterne med en helhedsoplevelse.

I Great Northern er der også lagt vægt på detaljen med, hvordan lysindfaldet er. Foto: Great Northern

Besøgt flere spaer i Europa Great Northern er sin egen, og derfor er de digitale displays i spaen, som viser, hvor varmt vandet er, eksempelvis med den samme skrifttype, som er gennemgående for hele golfanlægget. De hvide badekåber og håndklæderne du tager med dig ind i spaen, som er syet på en systue i Indien og vaskes på golfanlægget eget vaskeri, er udstyret med Great Northerns logo, og det er også logoet, der toner frem i ildstedet, der brænder udenfor. Jesper Schmitz fortæller, at for at skabe Great Northern Spa, der ligger med udsigt til golfbanen og Sybergland, er der blevet rejst rundt til mange forskellige spaer rundt i Europa. Det har været vigtigt at finde ud af, hvad der fungerer, og hvad der ikke vil passe til den spa, som Great Northern vil præsentere. - Vi har fundet en masse brikker og sat dem sammen til et puslespil. Vi er jo ikke den første spa i verden, der er blevet bygget i forbindelse med en golfbane, men vi går efter det allerhøjeste niveau, understreger Jesper Schmitz.

Sådan ser omklædningsrummene ud. Foto: Great Northern

