I næste uge afgør miljø- og teknikudvalget, om der er plads til en oplevelsespark ved siden af naturområdet Sybergland. Great Northern advarer om, at der kan komme "konflikt" i området, hvis kommunen giver lov.

Kerteminde: Ejeren af Kerteminde Byferie, Hans Andersens, planer om at bygge en oplevelsespark ved siden af Sybergland er stødt på modstand hos naboen, golfbanen Great Northern. - Som nabo finder vi det meget beklageligt, at det, der kunne blive et helt enestående gennemført naturprojekt, Sybergland, foreslås udstyret med tivolilignende aktiviteter. Her tænker vi på oplevelsesparken og den tilhørende restaurant, kiosk, m.v., skriver Great Northern i et høringssvar til kommuneplanen for oplevelsesparken, der netop har været i høring. Ifølge kommuneplanen skal den 9,8 hektar store park ligge direkte op af det rekreative naturområde Sybergland tæt på golfbanen. Oplevelsesparken skal indrettes som en naturlabyrint, og hjørnet tættest på Sybergland skal overføres til byzone, så der blandt andet kan opføres indgangsparti, handicapparkeringspladser og en restaurant, der må være op til 8,5 meter høj.

Unikt naturområde Hvor mange besøgende, parken forventes at kunne tiltrække, står der intet om i lokalplanen, og Hans Andersen ønsker ikke at udtale sig om oplevelsesparken, før lokalplanen er vedtaget. Men Great Northern advarer imod, at det "underholdningsfokus," som lokalplanen lægger op til, vil svække oplevelsen af naturen omkring Sybergland. - Vi mener, områdets nuværende helhedsværdi med den meget stærke naturkarakter har et helt unikt præg. Dette vil være væsentlig forringet ved en kommercialisering af området, skriver Great Northern, der i stedet opfordrer kommunen til at sørge for gode adgangsmuligheder til Sybergland og til at sikre, at gæsterne kan få information og læring om naturen i området. - Dette, vurderer vi, vil have langt den største værdi for områdets gæster og vil skabe endnu en gennemført kvalitetsoplevelse, som er ved at blive et af Kertemindes vartegn.

Advarer mod konflikt Hans Andersen har tidligere været i konflikt med Great Northern, og golfbanen slutter af med at påpege, at der er risiko for, at Hans Andersen igen vil komme i konflikt med sine naboer, hvis oplevelsesparken bliver godkendt. - Derudover finder vi, på Kerteminde bys vegne, det yderst betænkeligt, at man klods op og ned af et boligområde beslutter at anlægge kommercielle underholdningsaktiviteter. Dette må anses som dårlig byplanlægning og kan næppe lede til andet end konflikt imellem de forskellige områder, skriver Great Northern. Fyens Stiftstidende har været i kontakt med Great Northern, der ikke ønsker at uddybe deres høringssvar.