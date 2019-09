Great Northern Golf Course viste sit internationale format

Kerteminde: Golfturneringen Great Northern Challenge blev mandag holdt for første gang - og Great Northern Golf Course fik vist sig frem som mesterskabsbane, hvor de mere end 1100 tilskuere kunne se golf i international topklasse på tætteste hold. Med en samlet score på -1 under par (71 slag) blev den unge Nicolai Højgaard den første vinder af Great Northern Challenge.

Oliver Hundebøll Jørgensen blev nummer to med en score i par (72 slag) - hvor der var spænding helt indtil sidste hul, hvor Nicolai Højgaard med en birdie sikrede sig sejren.

Nummer 3 blev den tidligere Europa Tour vinder, Morten Ørum Madsen.