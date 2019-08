Kerteminde: For syvende gang - og sidste gang i år - er der gratis musik på marinaen. Onsdag den 8. august blæser det 14 mand store Bigband "No Name" sæsonen af med swingende toner fra dengang Glenn Miller var det helt store.

Det er Turismens Venner, der står for sommermusikken på marinaen, og de kan se tilbage på en sæson med masser af glade gæster.

- Det har været en skøn blanding af turister og lokale, lige som vi aller helst vil det, fortæller Villy Olsen fra Turismens Venner.

- Og vi har fået mange skønne kommentarer fra turisterne. Der er nogle, der fortæller, at de sejler til Kerteminde sommer efter sommer på grund af musikken, og vi kan også høre på sejlerne, at det er noget, de hører om fra andre sejlere, når de mødes i andre havne. Vores gode musik er noget, der rygtes.

Han understreger, at med det beskedne budget, han har at gøre med, så er det udelukkende på grund af musikernes store velvilje, at det kan lade sig gøre.