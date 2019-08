Gratis entré til stjernespækket golfdag på Great Northern

Mandag den 2. september går det løs. Her vil Great Northern afholde deres første professionelle golfturnering på deres luksuriøse golfbane, som åbnede i 2017, og året efter blev udråbt som Nordens andenbedste golfbane af det anerkendte svenske golfmagasin Golf Digest.

Turneringen hedder Great Northern Challenge, og her vil man blandt andre kunne opleve Danmarks mest vindende golfspiller Thomas Bjørn og Europa Tour-vinderen Morten Ørum Madsen i aktion. Så der er rig mulighed for at se golf på højt niveau.

- Siden åbningen i 2017 har det været vores ønske at levere spændende oplevelser for gæster på Great Northern. Great Northern Challenge er endnu en tilføjelse til dette. Vi glæder os utrolig meget til at slå dørene op til turneringen mandag morgen, skriver direktør for Great Northern Jesper Schmitz.

Spillerne vil sammen med 36 andre professionelle golfspillere forsøge at vinde præmiesummen på 250.000 kroner.

Udover golf i international topklasse, kan man forvente at møde et rummeligt miljø, hvor der er plads til alle. Vi tilbyder en unik mulighed for at gå rundt på hele anlægget og nyde golfspil i topklasse, skriver han.

Præmiesummen er uden sponsorer, og det betyder at Great Northern har haft den store pengepung fremme for at skrabe præmiepuljen sammen. Ikke at det betyder noget. Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen er nemlig ejer af selskabet, og der skal højst sandsynligt mere end en kvart million til, før pengetanken løber tør.

Første slag skal slås klokken 9.00, og der er gratis entré, så alle har chancen for at følge spillerne rundt på banen.