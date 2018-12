Godt vi har Jørgen: Plejecenter-pedel er blevet kommunens omvandrende møbelkatalog

30 års kommunale lokale-kabaler har givet Jørgen Steen Hansen et solidt overblik over Kerteminde Kommunes inventar. Han sætter en ære i at give gamle reoler og skabe nyt liv.

Rekord i at flytte skriveborde

30 års ansættelse med talrige omorganiseringer og flytten rundt på afdelinger og medarbejdere har givet ham et solidt overblik over stole, borde, reoler, skabe og alt muligt andet. Og i denne sparetid, hvor nyindkøb er blevet en sjælden luksus, er det efterhånden ham, de allesammen ringer til, når de skal bruge noget at indrette med.

- Jeg har nok kommune-rekord i at flytte skriveborde, fortæller han.

Senest da politikerne besluttede at indrette Aktivhuset i Kerteminde til demenscenter fandt han lige en brugt campingvogn og et fortelt, som borgerne nu kan nyde sommeren igennem. De drømte også om et drivhus. Sådan et vidste han stod forladt i det tidligere demens-dagcenter Svalen i Langeskov. Det blev da lige flyttet til Kerteminde. Og for nylig indrettede han en helt ny sygeplejeklinik i Sundhedens Center i Munkebo. Udelukkende med genbrugsmøbler.

- Vi er blevet gode til at spare de penge, kommunen ikke har, siger han.

Han er så afholdt, at kolleger har opfordret avisen til at give ham lidt hædrende omtalt.

Han byder velkommen i kælderen under Lindhøj Plejecenter. Her er en personalestue fyldt med billeder i guldrammer og julepynt på hver en kvadratmeter. I værkstedet arbejder Per Holm Jørgensen, der er i praktik og Erik Olsen, som er fleksjobber. De er også en del af Jørgen Steen Hansens portefølge. Han er nemlig også koordinator for en hel hær af udsatte borgere, som nyder godt af pedellens udtalte ro og rummelighed.

Telefonen ringer igen.

- De har lige ringet fra støttecenter Askvej. Der er en lampe, der er faldet ned.

- Den tager I bare, lyder svaret til kollegerne fra Jørgen Steen Hansen.