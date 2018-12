Godt nytår - og tak for året der gik

5. Nymarksskolen demonstrerede

Nymarken: I juni demonstrerede børn og forældre fra Nymarksskolen foran rådhuset i Kerteminde, mens økonomiudvalget holdt møde.

Et sparekatalog fra KLK var netop landet på udvalgets bord og indeholdt et forslag om at lukke Nymarksskolen - for en besparelse på 13,7 millioner kroner.

Et forslag, der stred mod konstitueringsaftalen om ikke at lukke nogen skoler.

Demonstranterne krævede, at skolelukningen blev pillet ud af sparekataloget. Udvalget endte da også med at sortere forslaget fra, før kataloget blev sendt i høring.