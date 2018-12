Godt nyt for hundene: Hundeskoven kan åbne til foråret

Idékvinden bag planerne om at etablere en hundeskov ved Søvangsparken håber, at den nye hundeskov kan åbne til foråret.

Kerteminde: Planerne om en hundeskov ved Kerteminde kom lidt nærmere en realisering torsdag aften, hvor idékvinden bag hundeskoven, Anni Jørgensen, havde indkaldt til møde i Samlingsstuen i Kerteminde.

- Fremmødet var ikke prangende. Der kom fem, og det var ikke voldsomt, men det var unge kræfter, der kom med nogle gode ideer, fortæller Anni Jørgensen.

Planen er, at hundeskoven skal ligge i den knap halvanden hektar store skov ved Søvangsparken.

Skoven er ejet af godsejer Rudolf Iuel, og ifølge Anni Jørgensen har han på forhånd lovet at leje det lille stykke skov ud til en hundeskov, hvis der er en forening, der vil støtte op om projektet.

- Vi skal have en forening for at leje det stykke skov. Det er for, at han kan være sikker på at få sin leje og få udgifterne betalt, fortæller Anni Jørgensen, der forventer, at lejen for det lille stykke skov bliver på cirka 4000 kroner årligt.

Oveni kommer udgifterne til at gøre skoven hundeegnet.

- Der skal laves rigtig meget, for det første skal det indhegnes forsvarligt, og for det andet skal der ryddes en hel del. Der er både brombær, vilde roser og tjørne, som ikke er godt for hundepoter.

- Det skal vi også betale for, men det kan vi strække over nogle år, siger Anni Jørgensen.