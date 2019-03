Godt nyt for byggelystne: To nye byggesagsbehandlere ansat i kommunen

Kerteminde: Under budgetforhandlingerne i 2018 besluttede politikerne at spare en ud af de fire byggesagsbehandlere i kommunen væk.

I februar kunne man erfare, at det ikke så for godt ud med behandlingen af byggesager. For ikke nok med, at en medarbejder var blevet sparet væk, så havde to af de tilbageværende tre medarbejdere sagt op, og en enkelt medarbejder sad dermed alene tilbage med stakken af byggesager.

Men nu er der godt nyt til de byggelystne borgere. Kerteminde Kommune har nemlig ansat to nye byggesagsbehandlere per 1. april, fortæller formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Jens Gantriis.

Der bliver dog et lille hul indtil de ny-ansatte starter i april, men hvad det kommer til at betyde for stakken af ubehandlede byggesager kan han ikke præcist sige.

Kerteminde får cirka 800 byggesager om året og for at forhindre, at sagerne begynder at hobe sig op, vil erhvervs- og arbejdmarkedsudvalget forsøge at finde penge til at ansætte en ekstra byggesagsmedarbejder.

- Vi arbejder stadig på at komme tilbage på en normering på fire byggesagsbehandlere, inden det går helt ud af balance, siger Jens Gantriis.