God motion og frisk luft i juledagene

Munkebo: Efter et par dage med god mad og juleknas kan det være ganske gavnligt at komme ud og røre sig lidt og forbrænde et par af julekalorierne. Munkebo Fodslaw inviterer derfor på en frisk gå tur rundt om Kertinge Nor.

Det sker fredag 28. december, hvor der startes fra Munkebo Kulturhus kl. 9. Turen er i alt 30 kilometer, og ruten går syd om Kertinge Nor til frokostpause i Mødestedet på Strandvejen i Kerteminde, og herefter retur til Munkebo.

Hvis man ikke har lyst til at deltage på alle 30 kilometer, er der mulighed for at afkorte turen ved at tage bussen fra Kerteminde til Munkebo efter frokost.

Man kan også nøjes med ture på 5 eller 10 kilometer. De starter fra Mødestedet i Kerteminde kl. 10.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig. Der kan købes varme og kolde drikkevarer på startstederne, og smørrebrød til frokosten kan bestilles ved starten af turen.

Turen gennemføres ikke ved snestorm, isslag eller andet ekstremt vejr.