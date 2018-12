Glad revydirektør: Salget af billetter er rekordhøjt

Kerteminde: At dømme efter billetsalget til Kerteminderevyen er der sikkert en del, der har glædet sig over at få en billet til Kerteminderevyen i julegave. Kort før jul var der nemlig solgt 1500 billetter til Kerteminderevyen 2019.

- Det er gået godt med billetsalget. Vi startede allerede en hel måned tidligere, end vi nogensinde har gjort før, fortæller revydirektør Mads Nørby.

I år startede billetsalget til revyen 1. november, hvor de billetsalget tidligere først er startet i december.

- Det betyder, at vi lige nu ligger, som vi lå sidste år. Det er rigtigt godt, for det er væsentligt over, hvad det plejer at være.

Det rekordhøje billetsalg sidste år blev hjulpet på vej af en ganske heftig debat om årets revyplakat, da Mads Nørby på plakaten havde klædt skuespillerne ud som kineser, afrikaner, hvid mand og indianer.

Meningen med plakaten var at sætte fokus på mangfoldighed på en kærlig og favnende måde, men den blev beskyldt for at være latterliggørende og krænkende overfor minoriteter.

Det gav en masse omtale, som revydirektøren var alt andet end begejstret for. Den megen omtale var dog godt for salget af revybilletter, selvom revydirektøren sidste år ikke var meget for at kæde billetsalget sammen med debatten om plakaten.

- Plakaten har nu nok alligevel gjort noget, siger Mads Nørby i dag.