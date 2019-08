Munkebo: En donation fra Velux Fonden på 40.000 kroner til Gl. Munkebo Miniby får stor betydning, vurderer Minibyens formand, Arne Kristiansen:

- Selve donationen giver os mulighed for at renovere trykluftanlægget og derved igen få gang i vort lille teglværk og andre trykluftdrevne værkstedsaktiviteter. Men derudover giver donationen også mulighed for andre tiltag som udskiftning af en nedslidt sav og nyanskaffelser til udstillingsarealet, fortæller Arne Kristiansen i en pressemeddelelse.

Flere gæster end sædvanligt har i denne sommer besøgt Minibyen - lige fra danske motorentusiaster og ældreklubber til turister fra nær og fjern. Med Minibyens nye infotavler og mulighed for rundvisning er det nu muligt at formidle hele Munkebos ofte dramatiske historie lige fra de første fund fra 9000 år før vor tidsregning til den nye storhavn ved Odense Fjord, som indvies til næste år.

Det er Gl. Munkebo Minibys håb, at der på sigt kan skabes et hyggeligt sted med minihuse, historieformidling, børneaktiviteter og værkstedsrundvisning.