Giv en julegave i Langeskov: -Jeg håber, det kan få os til at tænke på hinanden hele året rundt

Fredag satte Bibbi Visby projektet "Giv en gave" i Langeskov i gang. Det handler om at vise folk, der har det svært, at andre tænker på dem i juletiden.

Langeskov: Julen er en travl tid. Nogle gange har vi så travlt med vores eget, at vi helt glemmer at være opmærksomme på dem omkring os, der har behov for lidt ekstra opmærksomhed for at føle sig set og ønsket.

Det vil 43-årige Bibbi Visby fra Langeskov sætte fokus på med projektet "Giv en gave" i Langeskov.

- Målet er, at vi bliver opmærksomme på menneskerne omkring os. Hvem, der har haft et hårdt år, hvem der er ensom, hvem der trænger til at blive mindet om, at håbet stadig eksisterer, og at vi i Langeskov er der for hinanden, også i en travl hverdag, skriver Bibbi Visby om projektet på facebook.

Projektet går i sin enkelthed ud på, at borgere i Langeskov kan lægge en gave i indkøbsvogne, der er opstillet flere steder i byen. Man kan ikke søge om selv at få en gave, man kan derimod nominere andre borgere i byen, som man synes fortjener lidt opmærksomhed. Gaverne uddeles i ugen op til jul.

- Vi har så travlt, og nogle gange glemmer vi at stoppe op. Når man skal nominere nogen, bliver man tvunget til at stoppe op og tænke over, hvem der kunne have brug for det, siger Bibbi Visby.

- Jeg håber, at det kan række ud og få os til at tænke på hinanden hele året rundt. Det er for sent, når folk ikke er her mere.

- Og så synes jeg, det ville være fedt, hvis det kunne blive et projekt for hele Langeskov, så det ikke bare er Bibbis projekt, siger hun.