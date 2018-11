Ghetto-pakken: Mette Frederiksen tror på genhusning i Odense

I sidste uge udtrykte borgmester Kasper Olesen frygt for, at udflyttede familier fra Vollsmose vil slå sig ned i Munkebo. Mette Frederiksen har dog tillid til, at man kan genhuse familierne i Odense.

Lindø: En bombe under Kerteminde Kommune, således udtrykte borgmester Kasper Olesen (S) sig, da et flertal på Christiansborg i sidste uge vedtog ghettopakken. Han frygter nemlig, at udsatte familier fra Vollsmose vil slå sig ned i Munkebo.

Den frygt delte hans partifælle, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, dog ikke, da Fyens Stiftstidende spurgte hende under hendes besøg på Lindø torsdag.

Flytter man ikke bare problemet med socialt udsatte et andet sted hen?

- Det er ikke det, der er intentionen med aftalen. Vi ønsker at bryde op i et boligområde som Vollsmose, og det gør vi med åbne øjne, fordi der har samlet sig for mange flygtninge og indvandrere med ikke vestlig baggrund, og det tror jeg, vi er mange, der synes er uholdbart.

- Og som Odenses borgmester siger, er der en genhusningsforpligtelse, som kommunerne skal leve op til, og som jeg tænker, vi skal have meget tæt dialog omkring. Lige præcis omkring Odense har jeg meget stor tillid til, at man sikrer en genhusning, som tager højde for, at man ikke bare klumper problemerne sammen igen.

Hvordan kan man sikre, at man ikke bare flytter de socialt udsatte boligområder?

- Først og fremmest så synes jeg, at der er flere, der skal i arbejde. Det er også en måde at få løst nogle af de socioale problemer. Nu er vi på det gamle Lindø-værft, hvor det er meget glædeligt at Vestas udvider sin produktion. Og der er en masse følge-arbejdspladser i det her område, så selvom man ikke er ingeniør eller smed, så skal der også laves noget mad, og varetages andre servicefunktioner.