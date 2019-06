Sommeren igennem kan kertemindere og turister nyde et godt glas vin og en tapasanretning om aftenen på Lulus Café i Langegade ved renæssancehavnen.

Christian Møller Nielsen, som er uddannet sommelier fra teknisk skole i Silkeborg og medindehaver af Abel Spendabel i Kerteminde, lejer sig igen i år ind hos naboen. Når Lulus Café lukker klokken 17.30, åbner han sin vinbar.

- Vi begynder i uge 26 og slutter i uge 33. På den måde får vi både Kirsebærfestival og havnefesten med. Vi har åbent onsdag, torsdag, fredag og lørdag fra 17.30 til 22, men er der fuldt hus, og festen godt i gang, kan vi godt holde åbent lidt længere, siger Christian Møller Nielsen.

Caféens normale menukort bliver skiftet ud med tapasplatter med hjemmebagt brød. Man kan også købe nogle snacks såsom humus, oliven og rugbrødschips. Vinkortet er til gengæld udvidet med masser af spændende vine fra attraktive vinområder i det meste af verden.

- Man kan sådan set komme rundt på en vinrejse, hvis man vil. Fidusen ved en vinbar er, at man kan smage alt på glas. Vi har mousserende, hvide, røde, rosé og portvin. Der er noget for enhver smag. Det hele er kvalitetsvin, som prismæssigt ligger mellem 60 og 200 kroner per glas. Man kan selvfølgelig også købe en flaske, og vil man have en flaske med hjem, er det naturligvis til en anden pris, siger Christian Møller Nielsen.

Alle vinene er nogle, som Christian Møller Nielsen sælger i sin egen butik, Abel Spendabel. De fleste er købt gennem grossister, men et par enkelte har han selv fundet.