Til Venstres generalforsamling var der skepsis overfor regeringens udspil til ny sundheds-reform, et nyt medlem blev valgt ind i lokalbestyrelsen, og formanden berettede om et turbulent budgetår.

Kerteminde: Mandag aften var godt 35 lokale Venstre-medlemmer samlet til generalforsamling i Kerteminde Idrætscenter. Her var lagt et stramt program med tre oplægsholdere, valg til bestyrelsen, og gennemgang af året der gik.

Venstre sundhedsordfører, Jane Heitmann var inviteret i dagens anledning til at fortælle om regeringens udspil til en ny sundhedsreform.

Her stod det hurtigt klart, at den lokale partiforening ikke er helt på bølgelængde med partifællerne på Christiansborg, og en hvis skepsis overfor den nye reform var at spore blandt de lokale medlemmer. Især var der stor kritik af regeringens planer om at lægge flere opgaver over til kommunerne, der i forvejen har svært ved at følge med økonomisk.

Der blev også plads til et beretning fra bestyrelsesformand Ole Holst, både om den nationalpolitiske situation men også om situationen på den kommunale hjemmebane.

- Temaet har - som sædvanligt, fristes man til at sige - været besparelser, lød det fra Ole Holst om den politiske virkelighed i Kerteminde Kommune.

Med dertil fulgte en forklaring af Venstres rolle i budgetforliget, hvor partiet endte med at trække sig fra forhandlingerne.

- Vi i Venstre mente ikke, at en skatte-stigning var den rette løsning.

Han kunne desuden berette, at året 2018 bød på en tilbagegang på 21 medlemmer for Venstre - en tilbagegang han til dels tror skyldes spredt utilfredshed med konstitueringen ved kommunal-valget i 2017.