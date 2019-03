Generalforsamling i Kerteminde Biblioteks Venner: Et år med kamp for bibliotekets beståen

Kerteminde: Generalforsamlingen i Kerteminde Biblioteks Venner forleden var en anledning til at se tilbage på et år med kamp for bibliotekets beståen.

Underskriftindsamling, møder og udarbejdelse af høringssvar fulgte efter kommunens plan om at spare en eller flere biblioteksfilialer bort, men det lykkedes at sikre Kerteminde bys bibliotek her og nu og et løfte fra borgmester Kasper Olesen om, at der vil blive fundet gode rammer til biblioteket som kulturcenter også i fremtiden.

Dagsordensforhandlingerne var rammet ind af spisning og underholdning med Ole Vedby og Mia Rubinstein som sang og spillede blues.

Afgående medlemmer af bestyrelsen var Birgitte Flindt Pedersen og Agnete Holm Hvidt foruden suppleanterne Dorit Rye Berthelsen og Vivi Bott. Indvalgt blev: Jonie Kristensen (formand) og Kirsten Hegener. Suppleanter: Anne Marie Nordtorp og Lone Skov.