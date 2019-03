Generalforsamling: Talentspejdere på udkig efter flere mentorer

Kerteminde: Talentspejderne Kerteminde holder generalforsamling mandag 18. marts kl. 19 i Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1 - og inviterer alle interesserede til at være med.

Talentspejderne Kerteminde er en del af Landsforeningen Talentspejderne, som er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs, humanitær organisation, som vil hjælpe unge med at få øje på og udvikle deres evner og talenter.

Talentspejderne er mentorer, som har lyst, overskud og ressourcer til at give noget til andre. Rollemodeller, der anerkender unge, som de er - og hjælper dem med at se og udfolde deres evner og talenter.

Programmet er udviklet i samarbejde med førende læringseksperter og er prøvet af mere end 500 mentorer. Målet er, at den unge skal udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at kunne starte på en uddannelse.

Har man lyst til at bruge lidt af sin fritid på det gode formål, sørger Talentspejderne for, at man bliver klædt på til opgaven.

På generalforsamlingen kan man høre mere om arbejdet, lige som man kan kigge på hjemmesiden www.talentspejderne.org. /exp