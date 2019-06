Genbrugspladsen skrumper, men åbningstiderne bliver udvidet

Munkebo: Der er fortsat behov for en genbrugsplads i Munkebo. Det har politikerne i miljø- og teknikudvalget besluttet efter skæbnen for den nedslidte plads for nylig var på dagsordenen.

Men fremtidens genbrugsplads i Munkebo bliver mindre og ubemandet. Til efteråret henter skraldebilen nemlig også pap, papir, glas, metal, batterier, småt elektronik og haveaffald hjemme hos os allesammen, og derfor bliver der mindre behov for at tage turen ud på Garbæksvej.

Det fortæller direktør i Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen:

- Pladsen kommer ikke til at kunne modtage møbler, farligt affald, elektronik, hårde hvidevarer og andre affaldstyper, som man normalt kun har behov for at aflevere en sjælden gang i mellem. Når man så engang i mellem skal af med disse affaldstyper, har man alligevel brug for en bil med trailer, og så mener vi, at det giver god økonomisk mening, at kunderne lige smutter en tur forbi den store genbrugsplads i Kerteminde.

Kerteminde Forsyning investerer syv millioner kroner i en overhaling af pladsen, så den lever op til moderne miljøkrav. Her bliver det fremover muligt at aflevere haveaffald og seks til otte af de øvrige mest gængse affaldsfraktioner som eksempelvis plast, træ og store papkasser.