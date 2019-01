Gæster kan ikke finde vej: Fjord&Bælt vil opstille elektronisk skærm

- I krydset deroppe, der kan man ikke lige se, at det er Fjord&Bælt, der ligger inde til højre. Så derfor tænkte vi, at vi må gøre noget mere. Så vi har søgt penge og har fået midler fra LAG MANK til at få sådan en skærm op, fortæller direktør for Fjord&Bælt Mette Thybo.

Derfor har Fjord&Bælt ansøgt om penge hos LAG MANK til at opsætte et elektronisk skilt, der skal stå ude ved vejen.

Ingen blink og tjuhej

Ifølge direktør Mette Thybo er drømmescenariet, at skiltet kan stå helt oppe ved lyskrydset, men det kan blive svært at få tilladelse til, og derfor har de foreslået flere mulige placeringer.

- Vi vil bare rigtig gerne have den her skærm op for, at gæsterne kan finde os, fastslår Mette Thybo.

Skiltet vil udelukkende vise faste billeder. Skærmen er 1,30 meter høj og 2,25 meter bred, og man satser på, at skærmen må stå, hvor det nuværende skilt står - ved vejen lige overfor Superbrugsen.

- Det bliver ikke noget, der skal stå og støje og blinke og tjuhej. Det bliver mere diskret med et billede på. Og vi slukker den gerne om aftenen. Jeg tror faktisk, at det er det, vi har aftalt. At når vi har lukket, så er den også slukket, konstaterer Mette Thybo.

Skærmen vil blive brugt til at byde gæster velkommen og desuden til at promovere ugens aktiviteter, særudstillinger og foredrag.