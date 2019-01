Gadeteater vil sætte liv i Larsen og Syberg

Kerteminde Kommune: Der er kommet to ansøgninger til en eventpulje i Kerteminde Kommune. Lindø Concertband søger om et tilskud på 6000 kroner. Pengene skal bruges i forbindelse med tre koncerter i marts, juni og november. Udgifterne beløber sig i gennemsnit til 2000 kroner pr. koncert og skal dække dirigenthonorar og transport. Der er gratis adgang til alle koncerter.

Virksomheden Kunst ud til folket søger om et tilskud på 25.000 kroner. Man ønsker at arrangere et gadeteatershow af en halv times varighed. Showet skal opføres ved skulpturen af Johannes Larsen og Fritz Syberg syv gange på én hverdag i forår/efterår 2019. Den endelige dato besluttes i samarbejde med de involverede lokale samarbejdspartnere.

Formålet med projektet er at formidle statuen af Fritz Syberg og Johannes Larsen for Kertemindes børn og unge på en sjov og levende måde.

De 25.000 kroner går primært til honorarer. Der er budgetteret med en egenfinansiering på 6000 kroner.