Pernille Kvistgaard Kamuk har vakt sin fædrende gård til live som centrum for børnefester, møder og foredrag. Vi var med, da en 6. klasse fra Langeskov blev rystet sammen i kostalden

Urup: - Ah, bare den ikke stanger mig, udbryder Mathilde Larsen, mens hun trækker afsted med Conny. Geden vil have flere pastaskruer og er ikke helt tryg ved, at en fremmed pige fra Langeskov trækker den rundt i en hundesnor. Gult hold hviner og griner sig gennem haven. De andre hold øver sig i æggekast og blindebuk. Det er fredag aften og 6. klasse fra Langeskov Skole er godt i gang med en forældre-arrangeret lejrtur på Kvistgaard. En firlænget gård, der har ligget mellem Rynkeby og Langeskov siden 1872, men som i juni 2018 åbnede med Kvistgaard Bondegårdsoplevelser i den tidligere grise- og kostald. - Der er kommet en del nye elever i klassen på det sidste, og så mente vi, at det her var en god måde at ryste dem lidt sammen. Med en enkelt overnatning. For hvem kan lige have 22 livlige børn af den størrelse hjemme hos sig selv, siger June Lindholm, der som én af flere mødre i klassen forsøger at holde orden på pizzabagningen inde i det store industrikøkken. Her har gult hold fattet kagerullerne og er nu ved at dekorere deres egne pizzaer.

Naturvidenskabelige foredrag Kvistgaard Bondegårdsoplevelser arrangerer blandt andet børnefester, videnskabelige foredrag og aktiviteter i forbindelse med børnenes skoleferier.Den 12. marts er der gratis tirsdagsforedrag med titlen: Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv.



Foredrag med professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.Alle tirsdagsforedrag starter klokken 19. De live-streames fra Aarhus Universitet og det er gratis at deltage.

Geden Conny er blevet ret god til at gå i snor, så længe den får pastaskruer for det. Her er det Mathilde Larsen, der får lov.Foto: Helle Kryger

Gårdejer Pernille Kvistgaard Kamuk har travlt ved røremaskinerne. Der skal være dej nok til, når de næste hold rykker ind fra posterne udenfor. Hun nyder at se sine visioner udfolde sig i virkeligheden. - Det er blevet fuldstændig, som vi havde forestillet os, inden vi gik i gang, og vi har haft god succes med vores arrangementer, fortæller Pernille Kvistgaard Kamuk. - Der er stadig mange ting, vi prøver for første gang. Som for eksempel denne lejr-tur med en klasse. Vi har foreløbig haft en hel masse cup cake-workshops, børnefødselsdage og tirsdagsforedrag. Hendes ægtefælle Klavs Kamuk supplerer: - Indtil videre har vi mest haft folk fra Langeskov, Nymarken og Kerteminde, men vi begynder også at kunne mærke, at folk fra Odense har hørt om os. Det går typisk efter mund-til-mund-metoden, fortæller han.

Klassen skulle også bage egne pizzaer. Noget som enkelte aldrig havde prøvet før. I baggrunden Pernille Kvistgaard Kamuk i grønt. Foto: Helle Kryger.

Pernille Kvistgaard Kamuk har arvet gården af sine forældre, men hun havde hverken lysten eller evnerne til at føre den videre som landbrug. Til gengæld var hun god til at holde kreative børnefester for familiens egne fire børn. Derfor sprang hun ud som iværksætter og forvandlede den gamle kostald til multisal med industrikøkken, mens grisestalden er bygget om til café. På sådan en råkold fredag aften i marts er der dejlig varmt i lokalerne. Der er gulvvarme overalt, og 6. klasse har taget plads ved spisebordene i strømpesokker for at nyde frugten af deres arbejde. Hjemmelavet pizza. De er godt tilfredse med konceptet: - Det er faktisk rigtig hyggeligt at komme herud og lære at samarbejde. Vi får god tid til at lære hinanden at kende. Det sjoveste var nok at gå tur med en ged, det har jeg ikke prøvet før, fortæller Mathilde Larsen. Senere er der cupcakes og natløb. Pigerne skal sove på høloftet. Drengene nedenunder. Hvis de da overhovedet får sovet.