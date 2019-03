Læserbrev: Kære byråd og alle andre der interesserer sig for Kerteminde. Jeg vil bede jer tænke over og svare på disse spørgsmål:Hvorfor er New York unik? Er det forbudt at tænke store tanker, hvis man bor i en lille by? Skal/kan man spare eller investere sig ud af en krise? Kommer man nogensinde forrest, ved at gå i andres fodspor? Hvad er der mest perspektiv i - et pensioneret velhaverpar, eller en driftig børnefamilie? Skal vi ændre vores brand, fra "Haven ved Havet, til "De private Haver, ved Havet"? Når jeg tænker New York, så tænker jeg Central Park. Central Park er helt unik, for det at have så stor en park i en storby, med måske nogle af verdens højeste grundpriser er vanvittigt unikt. Det er egentlig fantastisk, at politikerne i byen ikke på et eller andet tidspunkt er faldet for fristelsen til at sælge ud af "arvesølvet", for at score en hurtig gevinst, midt i en af de krisetider, der også har været i New York.Overført til Kerteminde, er det unikt, at vi i 2019, stadig har en havnefront, der ikke er plastret til med boliger og andre ulyksaligheder. Vi har Kertemindes svar på Central Park, et unika, som trækker turister og nye borgere til, og som gør Kertemindes borgere lidt gladere, hver dag.

Der skal selvfølgelig ske noget mere på havnen, men sørg nu for at beholde det som offentligt område og ikke som et lukket boligområde, med beboere der brokker sig over hint og hisset. Gå efter den langtidsholdbare løsning, og ikke efter en her og nu fortjeneste, som er brugt inden det næste byråd træder til.